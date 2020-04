"Non posso stare lì ma sono con te": il commovente messaggio per la moglie in chemioterapia

La testimonianza di questo gesto d'amore arriva proprio dalla diretta interessata, Kelly Harrell Conner, che ha condiviso su Facebook le foto di suo marito accampato fuori dall'ospedale con un commovente messaggio per lei.

A gennaio a Kelly è stato diagnosticato un cancro al seno, così per lei è iniziata la battaglia e Albert le è sempre stato accanto. Qualche giorno fa, però, a causa della diffusione del contagio del coronavirus, per la prima volta Albert non ha potuto fare compagnia a sua moglie Kelly durante la chemioterapia. Le nuove norme, infatti, impediscono l'accesso a visitatori e accompagnatori.

Kelly credeva di essere rimasta da sola nell'ospedale universitario di Sugar Land (Texas), ma ad un certo punto ha ricevuto un sms da Albert che la invitava a guardare fuori dalla finestra. E proprio lì fuori, accampato tra le auto, c'era lui con un cartello: "Non posso stare lì con te ma sono qui con te. Ti amo. E grazie a tutto lo staff".

La storia commovente di questa coppia è diventata virale sui social, tanto che anche il talk show "Good Morning America" ha parlato di loro.

(Credits photo: Facebook/kelly.h.conner)