Coronavirus, aperitivo condominiale clandestino con ragazza positiva: fioccano le multe

A Vobarno, in provincia di Brescia, sei persone tra i 30 e i 35 anni sono state colte in flagrante mentre bevevano in tutta tranquillità un aperitivo nel giardino del loro condominio, in barba a tutte le norme anti-assembramento e anticontagio.

Come se non bastasse, una ragazza del gruppo è positiva al Coronavirus e infatti avrebbe dovuto restare in quarantena in casa, con divieto assoluto di uscire: la giovane, invece, si era riunita con gli amici indossando la mascherina.

L’aperitivo clandestino è costato caro al gruppetto di trentenni, colti sul fatto dai Carabinieri della compagnia di Salò che hanno subito multato 5 di loro con una sanzione di 500 euro ciascuno; per la ragazza, invece, è scattata la denuncia per violazione dell’obbligo di quarantena.