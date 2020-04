GF Vip, vince Paola Di Benedetto e decide di donare il montepremi alla Protezione Civile

Il Grande Fratello Vip del 2020 si è concluso ieri, con qualche settimana di anticipo rispetto al termine previsto, a causa della pandemia in corso. A vincere questa edizione del popolare reality è stata Paola Di Benedetto, la bella ex Madre Natura di “Ciao Darwin”, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Paolo Ciavarro si è classificato secondo, mentre Sossio Aruta terzo. Colui che era considerato il favorito per la vittoria, Patrick Ray Pugliese, è invece arrivato quarto.

Paola Di Benedetto ha deciso di devolvere l’intero montepremi guadagnato con la vittoria, pari a centomila euro, alla Protezione Civile, impegnata in questo periodo nella lotta contro il Coronavirus. Si è conclusa dunque così questa quarta edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, un programma che non ha potuto ospitare il pubblico in studio nelle ultime puntate proprio a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, ma che è comunque riuscito a tenere compagnia a tantissimi telespettatori in questo periodo difficile.