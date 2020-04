Le suole delle scarpe da ginnastica ora sono visiere per i medici

Aiutare il sistema sanitario in questa emergenza è la priorità di molti. Tantissime sono le donazioni che ogni giorno arrivano agli ospedali e alle associazioni che si occupano dei più deboli. Una bellissima iniziativa arriva dall'azienda americana Nike, che ha deciso di convertire le suole di un modello di scarpe da ginnastica, ovvero le air, in schermi facciali per i medici e gli infermieri in prima linea. Delle vere e proprie visiere che aiuteranno tutto il personale medici a svolgere al meglio il proprio lavoro, limitando il rischio di contagio.

Insieme a Oregon Healt & Science Universit, l'azienda ha rilevato il Tpu dalle sue scarpe e ha trasformato la sua produzione. Si tratta di un materiale termoplastico trasparente, che può fungere da schermo di protezione.

"Senza maschere protettive appropriate, il personale medico e infermieristico corre un alto rischio di contrarre il virus, cosa che potrebbe indebolire molto il sistema sanitario nei prossimi mesi", ha dichiarato il dottor Niko Enomoto. Questo regalo della Nike, quindi, è provvidenziale.

Non solo visiere protettive, l'azienda di abbigliamento sportivo sta studiando la realizzazione di mascherine respiratorie, con annesso un sistema di purificazione dell'aria, sempre da alcuni materiali che usa per produrre le sue scarpe.