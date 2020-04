A Praga c'è il Festival del Nulla, per aiutare gli artisti in difficoltà

Questa idea meravigliosa arriva dalla Repubblica Ceca. A Praga, grazie all'intervento dell’Assessore alla Cultura, Hana Třeštíková, è stato lanciato il "Festival del Nulla". Come dice la parola stessa, si tratta della programmazione di eventi culturali e spettacoli artistici totalmente inesistenti, ma per i quali vengono emessi regolari biglietti. Perché? Il gesto è nobile: per aiutare tutti i lavoratori indipendenti del mondo dell'arte che, a causa dell'epidemia Covid-19, non stanno lavorando, e quindi non guadagnano.

Il ricavato della vendita dei biglietti del "NIC2020" - questo il nome dell'iniziativa - sarà completamente trasferito come salario per gli artisti, per i tecnici e per tutte le persone che lavorano nel mondo dell'arte. I biglietti hanno due fasce di prezzo, quelli vip hanno un costo che si aggira sui 180 euro, mentre circa 70 centesimi per i posti in balconata... o meglio sui balconi.

Tante istituzioni culturali hanno aderito all'iniziativa, ben contenti di aiutare un mondo così precario, ma anche indispensabile per la felicità di tutti.