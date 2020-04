Bufera sul giornalista olandese: "Inutile salvare gli anziani obesi e fumatori"

Queste parole sono raccapriccianti: "Stiamo salvando gli ottantenni obesi che fumano. È bene bilanciare gli interessi, chissà quanti danni economici comporterà il salvataggio di persone che sicuramente potrebbero morire entro due anni". A pronunciarle è stato il giornalista della tv olandese, Jort Kelder. La polemica non si è fatta attendere, e non c'è neanche bisogno di spiegare il perché.

Il presentatore ha cercato successivamente di scusarsi, ritrattando le sue parole, dicendo: "Non stavo suggerendo di uccidere anziani obesi. Cerchiamo di aiutarli, ma prestiamo anche attenzione all’economia. Pensiamo sempre alla salute, ma siamo sicuri che sia prioritaria rispetto all’economia?", ma è stato tutto inutile. Le persone si sono scagliate contro di lui senza mezzi termini. In un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo bisogna prestare molta attenzione alle cose che si dicono, se non si vuole finire sulla gogna pubblica.

"Perché non vai a fare volontariato in una casa di cura così almeno ti rendi utile?", ha scritto un utente su Twitter... e questo è uno dei commento più soft.