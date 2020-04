Ecco chi sono i becchini ballerini dei video meme virali

In questi giorni è diventato virale un video un po' macabro, sia sui social che su WhatsApp: i protagonisti sono dei becchini che portano in spalla delle bare ballando a ritmo di musica dance.

Vestiti con grande eleganza e circondati dalle persone accorse probabilmente per partecipare al singolare corteo funebre, i becchini ballerini eseguono le danze più strambe, utilizzando anche la stessa bara come supporto per le loro coreografie.

Il video ha fatto ridere tante persone, mentre tante altre hanno pensato a una trovata di cattivo gusto. In realtà si tratta di una tradizione funeraria tipica di alcuni paesi dell’Africa, in particolare del Ghana. Secondo alcune credenze popolari, infatti, ballare mentre si porta la salma del defunto significa mostrare rispetto e gioia per l’anima del caro che, dopo aver lasciato questa terra, si è ricongiunto con i suoi avi in paradiso.

Durante queste cerimonie, però, ovviamente non viene usata la musica dance di questo video musicale, bensì musica tipica del luogo, come dimostra la clip dove si intravedono anche dei musicisti che suonano i tamburi e chiudono il corteo funebre.