Ecco come potrebbe essere il gamer del futuro

I videogames piacciono sia ai grandi che ai più piccoli e, soprattutto in questo periodo, stanno tenendo compagnia a tanti. Tuttavia, bisogna fare attenzione, perché giocare troppo frequentemente, assumendo una postura scorretta e privandosi del sonno, significa andare incontro a gravi patologie.

Proprio per far riflettere sui rischi che si corrono con la dipendenza dai videogames è stato creato Michael, un “modello” dall’aspetto piuttosto inquietante che mostra come potrebbe diventare un gamer incallito tra 20 anni.

I cambiamenti fisici ai quali si va incontro se si gioca in modo eccessivo o scorretto sono molteplici: schiena curva per la cattiva postura, occhiaie profonde per il poco sonno e per il troppo tempo trascorso davanti a uno schermo, pelle pallida per le troppe ore passate al chiuso, obesità, tensione nei pollici, gambe gonfie, vene varicose e diverse altre patologie.

Michael è stato creato in base ai dati raccolti da una ricerca che ha studiato proprio gli effetti che un gioco eccessivo può avere sulle persone e sulle loro condizioni fisiche. La dipendenza da gioco o “gaming disorder” è una patologia riconosciuta ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come disordine di tipo psicologico. L’aspetto di Michael, però, rivela che questo problema può comportare anche gravi danni fisici: ecco perché bisogna fare attenzione e giocare sempre con moderazione, alternando il gioco all’attività fisica, facendo pause frequenti per far riposare gli occhi, assumendo una postura corretta e seguendo una dieta sana che non contempli gli snacks che si consumano abitualmente davanti allo schermo.