Coronavirus, l’inquinamento diminuisce e l’Himalaya torna visibile anche a 200 km di distanza

Il Coronavirus ha sconvolto il mondo ma in questa tragedia un lato positivo c’è: con la diminuzione delle attività industriali e del traffico aereo e automobilistico, l’aria si è ripulita e la natura ritorna a respirare.

L’inquinamento si è ridotto a tal punto in alcune zone del mondo che, ad esempio, nell’India settentrionale gli abitanti riescono a vedere le vette innevate dell’Himalaya a 200 chilometri di distanza per la prima volta dopo ben 30 anni.

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R

A poter ammirare questo incredibile spettacolo sono i residenti di Jalandhar, nel Punjab, dove in tanti hanno condiviso su Twitter le foto che hanno scattato alla catena montuosa del Dhauladar, che fa parte dell’Himalaya minore. “Non l’avevo mai visto da casa mia – scrive un utente – e non credevo fosse possibile. Questo è un chiaro indizio dell’impatto che l’inquinamento ha avuto sulla nostra Madre Terra”.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth .. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9