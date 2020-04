Matthew McConaughey organizza il bingo online per gli anziani da soli

La quarantena sta mettendo tutti noi a dura prova, ma le persone sottoposte a uno stress maggiore sono quelle che vivono da sole, come ad esempio gli anziani. Sono proprio loro, tra l’altro, a dover stare più attenti e a dover rimanere assolutamente in casa perché rappresentano la categoria di persone che potenzialmente rischiano di più con il Coronavirus.

Stare da soli per gli anziani non è facile e può accadere di lasciare spazio all’ansia e alla tristezza. Ecco perché Matthew McConaughey ha deciso di fare loro compagnia organizzando un bingo online: all’evento hanno partecipato tantissimi anziani del Texas, lo stato dove l’attore vive. A giudicare dalle immagini, queste persone sembrano essersi davvero divertite un mondo grazie alla generosità dell’attore.

Alla fine della partita gli anziani hanno scritto dei messaggi di ringraziamento per l’attore su dei cartoncini verdi che hanno poi mostrato in webcam, per “continuare a trasformare una luce rossa in una luce verde”, come aveva twittato lo stesso McConaughey qualche settimana fa, per invitare tutti a prendersi cura degli altri in questo momento di grande difficoltà.