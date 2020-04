Nell’acquario chiuso i delfini incontrano un bradipo e la loro reazione è incredibile

Come molte altre strutture simili, anche il Texas State Aquarium al momento è chiuso al pubblico a causa della quarantena imposta per colpa del Coronavirus. Tuttavia, anche se non sono ammessi visitatori, all’interno dell’acquario ci sono ancora moltissimi pesci e animali dei quali lo staff continua a prendersi cura.

Continuano a funzionare anche le videocamere della struttura e in questi giorni hanno ripreso una scena davvero divertente: il personale ha deciso di aprire le gabbie e consentire a molti animali di andare a esplorare zone dell’acquario che normalmente sono loro precluse. Ecco perché alcuni delfini hanno così potuto fare un incontro inaspettato.

Attraverso il vetro che separa le due aree, i mammiferi hanno visto un bradipo che si arrampicava su un ramo e la loro reazione è stata a dir poco incredibile: i delfini si sono messi a osservarlo letteralmente a bocca aperta per lo stupore e la curiosità nel vedere una creatura a loro sconosciuta. In seguito hanno iniziato a muoversi intorno a lui, mossi non da cattive intenzioni, bensì dal desiderio di giocare, dato che questi animali sono pacifici e affettuosi.

Dal canto suo, invece, il bradipo sembra non essersi nemmeno accorto della presenza dei mammiferi, perché come al suo solito stava sonnecchiando. L’acquario texano ha così potuto regalare a tutti noi delle immagini davvero tenere di questi animali.