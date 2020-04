Coronavirus, Italia blindata: aumentano i controlli

Il lockdown continua e non si può abbassare la guardia: ecco perché per Pasqua l’Italia sarà blindata da Nord a Sud e a tale scopo il Viminale ha messo a punto un piano di controlli a tappeto. Aumenteranno i posti di blocco su strade e autostrade, verranno effettuati controlli sui consumi e persino pattugliamenti con i droni al fine di evitare il potenziale esodo di massa dei cittadini per il ponte pasquale.

Molti saranno tentati di raggiungere le seconde case ma ciò non sarà possibile: per bloccare le “fughe” notturne aumenteranno i controlli anche durante la notte, in particolare nelle località turistiche che potrebbero essere prese d’assalto. I governatori e i sindaci si stanno operando per chiudere anche i negozi di alimentari e i supermercati in tutto il Paese durante la Pasqua e la Pasquetta, così da limitare al massimo gli spostamenti.

Ai caselli autostradali sarà presente la Polstrada per rimandare a casa le persone che tenteranno di spostarsi nei luoghi di villeggiatura; gli elicotteri della Guardia di Finanza e le squadre della Capitaneria pattuglieranno, invece, coste e arenili. La Polfer, invece, pattuglierà le stazioni, mentre la Polizia Municipale si accerterà che nessuno organizzi feste e raduni con amici e famigliari, anche nei condomini. Saranno chiusi e presidiati anche i parchi, i sentieri e i camminamenti. Per le forze dell’ordine, insomma, i prossimi tre giorni saranno di lavoro intenso per controllare tutto il territorio e far sì che gli sforzi fatti per rispettare la quarantena e contenere i contagi non siano stati vani.