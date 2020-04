Chiedono a Trump se grazierebbe Joe Exotic di Tiger King e lui risponde: “Ci penserò”

Tiger King è uno show di Netflix che sta spopolando in tutto il mondo ma soprattutto negli Stati Uniti: si tratta di una docu-serie crime tra le più viste e narra le avventure di Joe Exotic, un allevatore di tigri e animali esotici che finisce in prigione per aver commissionato un omicidio.

Ieri, durante la conferenza stampa con la quale Trump ha annunciato nuove misure per contrastare il Covid-19, Steven Nelson, un giornalista del New York post, ha avuto la bella idea di chiedere al presidente un’opinione sulla situazione del protagonista della docu-serie. “Uno dei più grandi successi per il Coronavirus – ha detto – oltre a questi briefing, è lo show di Netflix Tiger King. Lei concederebbe la grazia a Joe Exotic?”.

