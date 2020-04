Apple: in arrivo 4 nuovi modelli di iPhone 12 (2 dei quali con sensore lidar)

Secondo insistenti rumors, al solito appuntamento Apple di settembre quest'anno il colosso di Cupertino lancerà ben 4 nuovi modelli di iPhone 12.

Anche se la pandemia di Coronavirus dopo l'estate dovrebbe essere in netta discesa, il keynote in programma si terrà solo in modalità online. Secondo il leaker Jon Prosser, per l'occasione Apple presenterà al mondo due iPhone 12 “entry-level”, uno da 5,4” (con telaio in alluminio) e uno da 6,1” con telaio in acciaio.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!



Final details line up pretty well with what Kuo said last year!



Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers!



Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020

Oltre a questi, saranno presentate due versioni superiori (iPhone 12 Pro e Max) dotate di sensore lidar per la realtà aumentata, che rende il dispositivo capace di mappare una scena in 3D. A sostegno di questa ipotesi c'è anche la voce secondo cui Apple avrebbe già sviluppato un'App AR per iOS 14 destinata ai rivenditori di terze parti.

iOS 14 + iPhone 12 Pro. What do you guys think? pic.twitter.com/QIPp7cpUAs — Apple Hub (@theapplehub) April 9, 2020

Per quanto riguarda notch superiore, sembra che Apple nelle prossime versioni ne ridurrà le dimensioni a beneficio dell'interfaccia touch e quindi anche del riconoscimento del volto tramite Face ID.

Secondo gli analisti del settore il lancio e la disponibilità di quest'anno non subiranno ritardi.

(Credits photo: bgr.com)