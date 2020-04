Bimba dimentica in hotel il suo orsacchiotto: lo staff glielo spedisce mostrandole cosa ha fatto in sua assenza

Juniper è una bimba di 2 anni che, come tanti suoi coetanei, è molto affezionata al suo orsacchiotto di nome Ruff Ruff. Purtroppo, però, qualche giorno fa la piccola ha dimenticato il suo tenero amico nella stanza dell’albergo dove ha soggiornato insieme alla sua famiglia per una partita di calcio.

Quando si è resa conto di aver perso il suo peluche, Juniper è scoppiata in lacrime, così la sua mamma ha subito chiamato l’albergo per chiedere di cercare il giocattolo. Lo staff dell’hotel ha subito rintracciato Ruff Ruff e lo ha rispedito alla piccola, con un messaggio speciale e con alcune foto che avevano lo scopo di mostrarle che, in sua assenza, l’orsacchiotto è stato trattato bene, ha dato una mano alla reception e si è divertito molto.

Il suo tenero amico è stato ritratto mentre faceva colazione, mentre rispondeva al telefono o leggeva le email al computer e mentre prendeva il sole all’aperto: “Cara Juniper – si legge nella lettera inviata dallo staff – grazie per averci lasciato Ruff Ruff per un giorno! È stato un così grande aiuto qui in hotel! Non preoccuparti, non ha lavorato troppo e gli abbiamo concesso molto tempo libero! Tu gli sei mancata molto! Grazie ancora e speriamo che tu e Ruff Ruff ci facciate di nuovo visita presto!”. L’idea del personale dell’albergo è stata davvero molto dolce e ha restituito il sorriso alla bimba anche se, all’inizio, è rimasta a bocca aperta nel vedere le foto del suo orsacchiotto in albergo senza di lei.