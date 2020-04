Maratona di "Colpo Grosso", il programma cult degli anni '80

In questo lungo periodo di lockdown sono tantissimi i programmi di successo degli anni passati riproposti per intrattenere il pubblico. E ora, dopo che tanta attenzione è stata dedicata ai bambini, riportando in onda l'intera saga di Harry Potter e i cartoni animati più amati degli anni '80, è il turno degli adulti.

Per questo Mediaset Extra ha deciso di lanciare una vera e propria maratona dedicata a "Colpo Grosso", riproponendo le 1.400 puntate del programma cult andato in onda per 5 stagioni dal 1987 al 1992 su Italia 7, prodotto da Fininvest. condotto prima da Umberto Smaila e poi da Maurizia Paradiso.

Negli anni Ottanta "Colpo grosso", con le sue indimenticabili ragazze Cin Cin, ha ottenuto una incredibile popolarità, diventando, di fatto, uno dei pochi format televisivi italiani di successo in tutto il mondo. I concorrenti dovevano rispondere correttamente ad una serie di domande per spogliare le ragazze Cin Cin. Per aumentare la puntata, potevano a loro volta mettere sul piatto i loro stessi indumenti.

Le puntate saranno trasmesse ogni notte dalle 2 alle 6 del mattino su Mediaset Extra, ma saranno disponibili anche in streaming sul sito Mediasetplay.

(Credits photo: mediasetplay.mediaset.it)