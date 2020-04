Brad Pitt: "Soffro di prosopagnosia"

Brad Pitt è recentemente tornato a parlare della malattia che gli impedisce di riconoscere i volti delle persone, un vero e proprio handicap che ha deciso di non nascondere più.

L'attore di Hollywood ne ha parlato estesamente in una recente intervista in cui ha confessato di soffrire di prosopagnosia, una malattia conosciuta anche come cecità facciale che permette di riconoscere le parti che compongono un volto, ma che rende molto difficile associarle ad una persona. Perfino quando si tratta dei suoi familiari e della sua stessa immagine riflessa allo specchio.

Pitt ha confessato: "Mi odiano moltissime persone perché pensano che la mia sia una mancanza di rispetto". L'attore ha anche raccontato di aver provato, per un periodo, ad affrontare la cosa chiedendo alle persone "Ci conosciamo?". Ma, a quanto pare, è andata anche peggio.

Per questa malattia non esiste una vera e propria cura, ma soltanto delle tecniche di focalizzazione che permettono di ammorbidire i sintomi aiutando chi ne è affetto a concentrarsi sulla voce o su un particolare dettaglio del viso delle persone, come ad esempio un neo.

"Non sempre è facile", ha aggiunto Pitt, "Soprattutto se si tiene contro del lavoro che faccio".

(Credits photo: Instagram/bradpittofflcial)