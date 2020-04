“Raimondo Vianello Day”: su Mediaset maratona il 15 aprile

Dieci anni fa, il 15 aprile 2010, ci lasciava all'età di 87 anni Raimondo Vianello, uno dei grandi personaggi che (con Mike Bongiorno e Corrado, detti i "tre tenori") ha contribuito alla nascita e al successo della televisione italiana.

Una lunghissima carriera che si è sviluppata tra televisione pubblica e privata a cui Mediaset Extra desidera rendere omaggio con una vera e propria maratona intitolata "Raimondo Vianello Day", che andrà in onda domani, 15 aprile.

Dalle 8 del mattino fino a tarda notte la rete dedicherà largo spazio al conduttore e alla storica e fortunatissima coppia (nella tv come nella vita) composta da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti in particolare degli ultimi 20 anni di carriera. Da "Zig Zag", il quiz condotto da Raimondo negli anni Ottanta, a "Casa Vianello", passando per la puntata speciale dedicata ai tre tenori da Maurizio Costanzo.

Con il "Raimondo Vianello Day" Mediaset Extra offre al pubblico una nuova giornata a tema, come già fatto nei giorni scorsi con l'operazione "Emozioni Mondiali", lo speciale dedicato alle partite di calcio più importanti ed emozionanti della nazionale italiana.

(Credits photo: mediasetplay.mediaset.it)