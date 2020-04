21 anni fa trucidò la famiglia: si schianta su un albero alla vigilia delle tragedia

Il giorno di Pasquetta, Simone Cantaridi ha perso la vita in un incidente stradale: si è schiantato contro un albero con la sua Panda. Alcuni ricorderanno questo nome. L'uomo 21 anni fa uccise la moglie, la figlia piccola di 4 anni e la sorella. Era il 14 aprile del 1999, una strage familiare che è difficile dimenticare. Dopo 21 anni, l'omicida di Piombino perde la vita alla vigilia di questo doloroso anniversario.

Secondo le prime analisi, l'uomo non era ubriaco e non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Probabilmente l'alta velocità gli ha fatto perdere la strada. Quel 14 aprile di 21 anni fa, Simone uccise a coltellate la moglie di appena 24 anni, la figlia di 4 e la sorella di 27. Dopo averle massacrate, ha acceso acceso il gas in cucina, provocando l'esplosione dentro casa. Lui si salvò e, sul letto di ospedale confessò il triplice omicidio. Fu condannato a 20 anni di carcere, ridotti a 16 in appello, che risultarono poi alla fine 10 per buona condotta e indulto.

Non si seppe mai il movente di questo efferato omicidio: all'uomo fu riconosciuto un parziale vizio di mente. Dal giorno della scarcerazione Cantaridi viveva a Prato, città dove si è schiantato con la macchina ed è morto.