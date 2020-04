"Fase 2", le ipotesi: dall'App che traccia i positivi al Covid-19 al graduale ritorno alla normalità

La task force guidata da Vittorio Colao sta lavorando per organizzare la fase 2 dell'emergenza coronavirus, quella che ci condurrà verso un graduale ritorno alla normalità.

Al momento le principali novità sarebbero due: un'app che sostituisce l'autocertificazione cartacea (ed è in grado di monitorare i positivi al Covid-19) e un allentamento delle restrizioni organizzato in base alle fasce d'età.

L'app sarà scaricabile dal sito del governo, sarà disponibile per iOS e Android e, secondo le prime indiscrezioni, non solo sostuituirà l'attuale autocertificazione cartacea, ma sarà dotata di un sistema di geolocalizzazione e monitoraggio degli spostamenti dei soggetti sottoposti a restrizioni, che permetterà di ricostruire all'occorrenza la catena di contatti.

Per l'inizio dell'allentamento delle misure per i cittadini, invece, al momento la data resta fissata per il 4 maggio. Ma l'ipotesi della task force è di procedere per fasce d'età, patendo dai più giovani per poi arrivare agli anziani, che saranno gli ultimi a poter uscire di casa.