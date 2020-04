A 5 anni scappa dalla casa dei nonni per riabbracciare la madre che lavora in ospedale

La storia a lieto fine arriva da Pordenone ed è stata raccontata proprio dalla Guardia di Finanza, che è intervenuta per riportare a casa il piccolo.

Il protagonista della piccola fuga è un bimbo di appena 5 anni che vive a Pordenone a casa dei nonni da circa un mese. La madre, infatti, lavora in prima linea in una struttura sanitaria di Trieste e ha preferito lasciarlo ai suoi genitori per evitare qualsiasi rischio di contagio.

La lontananza prolungata e la nostalgia, però, devono pesare molto al piccolo. Il bambino, infatti, dopo essere stato sgridato dai nonni per aver commesso una marachella, ha pensato di scappare per raggiungere la sua mamma a Trieste. Uscito di casa di nascosto, ha provato a chiedere un passaggio ad un automobilista.

Come racconta un tweet pubblicato sulla pagina delle fiamme gialle, la sua fuga, per fortuna, è durata pochissimo. Immediatamente notato da una pattuglia della Guardia di Finanza a pochi metri dal cancello della sua abitazione, il piccolo è stato riaccompagnato dai nonni, che intanto lo stavano cercando in casa.

#Pordenone Bimbo di 5 anni scappa dai nonni per rivedere la madre impegnata in prima linea nell’emergenza #covid-19. La “fuga” è durata pochi istanti grazie all’intervento di una pattuglia #GdF che lo ha riportato a #casa. #NoiConVoi pic.twitter.com/39mpD0aAmo — Guardia di Finanza (@GDF) April 14, 2020

(Credits photo: Twitter/GDF)