"Potremmo essere costretti ad uccidere gli animali": annuncio choc dello zoo tedesco in crisi

Il lungo lockdown che sta mettendo in ginocchio l'economia di molti Paesi, negli zoo produce effetti immediati e drammatici. Il virus ha impedito l'apertura ai visitatori, che proprio in periodi come questo sarebbero arrivati in massa. Ma anche se le entrate economiche sono azzerate, gli animali devono continuare a mangiare.

Così la direttrice dello zoo di Neumünster, che si trova nel nord della Germania, poche ore fa ha rilasciato una dichiarazione choc al quotidiano tedesco Die Welt. Verena Kaspari ha annunciato che non ci sono più soldi per nutrire gli animali. Quindi alcuni di questi potrebbero essere uccisi per sfamare altri animali.

“Abbiamo già stilato una lista degli animali da uccidere per primi”, ha aggiunto la direttrice, ammettendo che si tratterebbe di una soluzione estrema e “spiacevole“. Ma neppure questo potrebbe risolvere i problemi economici dello zoo.

La Kaspari ha spiegato che ci sono animali, come foche e pinguini, che ogni giorno devono mangiare grandi quantità di pesce. Perciò ha concluso: “Se necessario, preferisco uccidere gli animali piuttosto che farli morire di fame”.

(Fonte: quotidiano Die Welt)