Sony invita a stare a casa regalando agli utenti PlayStation due giochi di successo

Con il prolungamento del lockdown dovuto all'emergenza coronavirus, anche Sony scende in campo per contribuire a convincere le persone a restare a casa, nel suo caso puntando agli utenti PlayStation.

Il colosso giapponese farà la sua parte, come già fatto anche da altre aziende, offrendo dei giochi gratuiti. L'azienda ha infatti appena annunciato il lancio della nuova iniziativa "Play at Home".

A partire da domani, 16 aprile, gli utenti PlayStation 4 potranno scaricare gratuitamente per tre settimane due tra i giochi più apprezzati della console Sony.

Il primo gioco è "Uncharted: The Nathan Drake Collection", che include i primi 3 capitoli della saga (Drake's Fortune, Il Covo dei Ladri e L'Inganno di Drake). Una splendida notizia per gli amanti del genere, se si considera che nel mese di maggio sarà disponibile anche il quarto capitolo (Fine di un Ladro) per gli abbonati a PlayStation Plus. Il secondo gioco, invece, è Journey, creato da thatgamecompany.

Per limitare il prevedibile sovraccarico della rete in questo periodo, Sony ha ridotto la velocità di download.

Oltre a questo, Sony ha anche istituito un fondo di 10 milioni di dollari per aiutare i team indipendenti e permettergli di continuare a lavorare in questo periodo difficile.

