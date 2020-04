Gli regalano un castello gonfiabile contro la noia, bimbo muore fulminato (in Sudafrica)

I bambini in questo momento di quarantena potrebbero annoiarsi molto. I genitori le pensano di tutti i colori per fargli passare le giornate rinchiusi dentro casa nel migliore dei modi. Ma quello che è successo a Paul e Rhodine de Beer in Sudafrica ha dell'incredibile. Per far divertire i due figli, hanno acquistato loro un castello gonfiabile, da mettere nel loro giardino. Qui la tragedia. Pedre de Beer, di 11 anni, è morto fulminato mentre ci stava giocando.

Il bimbo sarebbe inciampato sulla presa del generatore e avrebbe iniziato a tremare violentemente. È morto sotto gli occhi impotenti della madre: il suo piccolo corpo di soli 11 anni è stato percosso da una scossa elettrica di 240 volt. Subito sono stati chiamati i soccorsi, che hanno provato a rianimare il giovane per più di un'ora, ma non c'è stato nulla da fare.

Un amico di famiglia ha raccontato: "Paul e Rhodine sono devastati e Anele è persa senza suo fratello maggiore. Il castello sembrava un'ottima idea per i bambini e i loro amici. Deve esserci stato un malfunzionamento poiché non viene ucciso solo se tocchi il generatore, credo. Il castello è stato sgonfiato ed esaminato dagli esperti per vedere cosa è andato storto. Deve esserci stato un corto circuito. Quella casa è sempre piena di divertimento, ma ci vorrà molto tempo prima che tutti superino questa tragedia".