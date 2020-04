Coronavirus causato da un incidente in un laboratorio cinese? L’ipotesi USA

Le origini del Covid-19 non sono ancora chiare: tutto ciò che sappiamo è che il virus è nato e si è diffuso nella zona di Wuhan, in Cina, e che tanti hanno dato la colpa al mercato dove vengono venduti gli animali selvatici vivi. Secondo l’intelligence statunitense, però, le cose potrebbero non essere andate così.

Come riporta la CNN citando varie fonti, pare che gli Stati Uniti stiano indagando sulle origini del Coronavirus e la loro ipotesi è che sia nato in un laboratorio di Wuhan per colpa di un incidente. Sembrerebbe esista già un dossier a riguardo, dei documenti in cui si racconta che nel 2018 alcuni diplomatici USA a Pechino avevano sottolineato la pericolosità e le carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.

Le indagini sarebbero comunque ancora alla fase iniziale e dunque è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni. Certamente, però, sulle origini del virus tutto il mondo sta aspettando delle spiegazioni.