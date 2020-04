Apple lancia il nuovo iPhone Se 2020, lo smartphone economico

Arriva l'iPhone Se 2020, il nuovo smartphone economico della Apple. Il lancio è stato fatto senza nessuno evento di accompagnamento, neanche online. La società in questo modo continua la sua linea di condotta minimalista ed essenziale. Il nuovo prodotto è stato inserito così nel listino, insieme alla sua scheda tecnica completa.

Il nuovo telefono della Apple è fornito del chip Apple A13 Bionic, lo stesso montato sull'iPhone 11 per performance di un certo livello. L'iPhone Se 2020 resiste a una profondità di un metro per circa 30 minuti e è disponibile in bianco, nero e rosso. Per quanto riguarda la scocca, questa è in alluminio aerospaziale. Il sistema operativo è iOs 13.

Le sue dimensioni sono piccole: 4,7 pollici di diagonale per lo schermo Retina hd. Viene ripristinata la tecnologia Touch Id, che permette di sbloccare lo schermo attraverso l'impronta digitale. La fotocamera posteriore, invece, è di 12 megapixel. Infine, ha un peso complessivo di 148 grammi e uno spessore di 7,3 mm. Insomma, un piccolo gioiello.

Piccolo anche nel prezzo: 499 euro per 64 gb di memoria, 549 euro per quella da 128 gb e 669 euro per quella da 256 gb. Sarà possibile preordinarlo a partire dal 17 aprile.