I cani riescono a riconoscere il padrone anche nelle foto, lo rivela uno studio

Il legame che si crea tra i cani e i loro padroni è qualcosa di davvero unico e profondo. Com’è noto, i cuccioli riescono a riconoscere la persona alla quale sono più affezionati attraverso l’odore. In realtà, l’olfatto non è l’unico mezzo attraverso il quale gli amici a quattro zampe riescono a riconoscere il padrone: secondo un nuovo studio condotto dall’Università di Padova e pubblicato sulla rivista “Animal Cognition”, infatti, i cani riescono a farlo anche attraverso elementi visivi che rendono possibile il riconoscimento anche attraverso una foto.

“Molti pensano che i cani usino prevalentemente l’olfatto per riconoscere persone o altri animali. Eppure, le informazioni visive sono altrettanto, se non più importanti dell’olfatto – ha spiegato il prof. Paolo Mongillo, professore di Fiosiologia ed Etologia Veterinaria all’Università di Padova, tra gli autori dello studio - Per gli amanti dei cani sembrerà un risultato scontato, ma si tratta delle prime conferme che i cani usino informazioni relative al nostro volto per riconoscerci”.

La ricerca è partita dal presupposto che per gli umani il volto contiene informazioni speciali, elaborate da meccanismi specifici e dedicati del nostro sistema nervoso; l’obiettivo era scoprire se anche i cani utilizzino o meno gli stessi meccanismi di elaborazione visiva e, secondo i risultati ottenuti, è proprio così.

Durante i test i cani sono state temporaneamente separati dai rispettivi padroni: per ritrovarli, ai cuccioli veniva mostrata una fotografia del volto del padrone e un’immagine di una persona estranea, in due punti diversi di una stanza. La maggior parte dei cani esaminati si è avvicinata alla foto del padrone, dimostrando così di averlo riconosciuto.