Coronavirus, famiglia allestisce supermercato in casa per la nonna affetta da Alzheimer

Hendrika Van Genderen è una donna di 87 anni che vive in Australia con la sua famiglia: soffre di Alzheimer e il dover stare in quarantena l’ha purtroppo privata di uno dei suoi pochi svaghi, ossia fare la spesa. Il divieto di uscire per andare al supermercato l’aveva rattristata molto e così suo figlio Jason, con il sostegno della famiglia, ha deciso di aiutarla con un’idea davvero speciale.

L’uomo ha allestito un vero e proprio supermercato dentro casa, con tanto di scritta “Coles” sulla parete, ossia il nome della catena di negozi dove di solito si recava con la madre per fare la spesa. La trovata di Jason è perfettamente riuscita come dimostra un video che ritrae Hendrika mentre sceglie i prodotti contenta, pur restando al sicuro dentro casa.

“Questi giorni di isolamento domestico sono incredibilmente difficili per tutti noi – ha raccontato Jason su Facebook - Ma per qualcuno che combatte l’Alzheimer e la demenza vascolare, essere limitati a casa distrugge la fiducia, la routine settimanale e quel poco che resta della funzione cognitiva a breve termine. Mia mamma ha 87 anni e vive con noi a casa, siamo i suoi badanti a tempo pieno. Ora siamo anche il suo centro commerciale a tempo pieno. Mia moglie Megan, la bambina Evie e il figlio Art hanno allestito il nostro supermercato fatto in casa, rifornendolo con i suoi generi alimentari preferiti”.

I supermercati Coles sono venuti a conoscenza della tenera storia di Hendrika e della sua famiglia e così hanno deciso di aiutarli fornendo loro una cassetta contenente i suoi prodotti preferiti per rifornire il supermercato casalingo. Con la sua idea, Jason ha commosso tante persone e ha ispirato tante famiglie ad adottare soluzioni simili per regalare una sorriso agli anziani. Persino la BlueWve Living, una residenza per anziani, ha ripreso l’idea, allestendo un piccolo supermercato per i propri ospiti. Jason ha voluto lanciare così un messaggio molto bello: “Qualunque sia la tua sfida a casa, qualunque sia la tua situazione familiare, ricorda di lasciare entrare un po’ di sole”.