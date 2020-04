Bari, uomo picchia la convivente in strada: la scena è stata ripresa da un balcone

In questi giorni sui social è stato condiviso da molti utenti un video che testimonia un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. Il fatto è avvenuto nel quartiere Libertà di Bari, dove un 45enne ha picchiato la sua convivente di 23 anni in strada, strattonandola e colpendola fino a farla cadere sull’asfalto, per poi continuare a picchiarla con calci e pugni mentre era a terra, arrivando persino a sputarle addosso.

La terribile scena è stata ripresa da un residente della zona che ha assistito alla violenza dal suo balcone.Grazie a quel video e a una segnalazione anonima, la Polizia è riuscita a rintracciare la coppia: i due convivono da circa 7 mesi e l’uomo è un pregiudicato. La 23enne ha ammesso di essere stata vittima di quella brutale aggressione ma, allo stesso tempo, ha minimizzato l’accaduto, spiegando che si è trattato di un singolo episodio dovuto a un momento di gelosia che, tra l’altro, lei stessa avrebbe scatenato nel suo compagno. Con queste motivazioni la giovane ha rifiutato di denunciare il 45enne e di lasciare la sua abitazione, come le hanno consigliato gli agenti e anche sua madre.

La decisione della ragazza, però, non ha fermato le indagini: gli inquirenti hanno scoperto che, in realtà, quello non era il primo episodio di violenza sulla giovane e così il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bari ha chiesto al Gip un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico del pregiudicato, rintracciato a casa sua, dove si trovava insieme alla convivente.