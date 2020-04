“Bim Bum Bam” torna in tv con una maratona speciale

Vi piacerebbe tornare bambini per un po’? Da oggi, 17 aprile, sarà possibile con il ritorno in tv di “Bim Bum Bam”, lo storico programma per i più piccoli andato in onda dal 1981 al 2002 nello spazio pomeridiano dedicato ai cartoni animati.

Tante generazioni sono cresciute guardando questo amatissimo programma che da questa sera tornerà in onda con una maratona speciale che si ripeterà ogni venerdì dalle ore 21 alle 2 di notte sul canale Mediaset Extra.

Si intitolerà “Bim Bum Bam Generation” e proporrà al pubblico dei nostalgici i migliori momenti del repertorio del programma; nell’ultima parte di questa maratona, a partire da mezzanotte, verranno invece riproposti cinque episodi di “Arriva Cristina”, lo spin-off di “Licia dolce Licia”, che vedeva sempre come protagonista Cristina D’Avena.