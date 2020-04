Johnny Depp apre il suo profilo ufficiale su Instagram

Per la gioia di tutti i suoi fan, finalmente anche Johnny Depp è approdato su Instagram: l’amatissimo attore, infatti, era tra i pochi divi di Hollywood che ancora non avevano un profilo sul noto social network ma alla fine a quanto pare ha deciso di adeguarsi ai tempi e di rimanere in contatto con il suo pubblico anche in questo modo.

Nel messaggio con la sua prima foto Johnny ha scritto: “Ciao a tutti… sto per registrare qualcosa per voi… datemi un minuto”. Tra i commenti di benvenuto a questo primo post spiccano quelli dello stesso staff di Instagram, e anche quello dello staff di Facebook. Non mancano anche i commenti di altri personaggi famosi, a cominciare dagli Hollywood Vampires, band di cui fa parte Depp, e di Joe Perry, suo compagno di band e chitarrista degli Aerosmith.

Visualizza questo post su Instagram Hello everyone... filming something for you now... gimme a minute Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) in data: 16 Apr 2020 alle ore 7:12 PDT

Nel secondo post, Johnny Depp ha pubblicato un video in cui spiega la sua scelta di aprire un profilo: “Questa è la mia prima volta che utilizzo i social media. Ho deciso di farlo perché ora c’è questo nemico invisibile e penso che sia arrivato il momento del dialogo”. L’attore si riferisce al Coronavirus e il suo pensiero va a tutte le vittime, alle loro famiglie, a tutte le persone che adesso si trovano in difficoltà anche per aver perso il lavoro. “Restate al sicuro, restate nelle vostre case – ha concluso – utilizziamo questo tempo per stare accanto ai nostri cari. Creiamo qualcosa e facciamo in modo che ciò che facciamo oggi possa essere utile per il domani”.

Visualizza questo post su Instagram Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) in data: 16 Apr 2020 alle ore 11:05 PDT

Alla fine l’attore consiglia a tutti di ascoltare la musica che più ci piace e, a tal proposito, suggerisce un brano, “Isolation” di John Lennon, nella versione realizzata da lui stesso: “Io e Jeff Beck abbiamo registrato questa canzone lo scorso anno – ha spiegato - La poesia di Lennon dice ‘Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!’. Questa canzone è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull’isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo avere, e speriamo che vi aiuti a capire il momento o solo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme”. Ecco la canzone in questione.

Alla fine Johnny Depp ha dato appuntamento ai suoi fan al prossimo video, promettendo dunque di pubblicarne altri. Intanto inizia a circolare un’indiscrezione: pare che la Disney abbia intenzione di produrre il sesto capitolo di “Pirati dei Caraibi” e, visto che la battaglia legale tra Depp e l’ex moglie Amber Heard sta andando meglio per lui e le accuse nei suoi confronti sono state ridimensionate, sembra proprio che l’attore possa tornare a vestire i panni dell’amatissimo personaggio Jack Sparrow.