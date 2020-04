Palermo, uomo gira per strada con una pecora al guinzaglio e viene multato

In questo periodo di quarantena in cui è vietato uscire c’è sempre qualche furbetto che cerca di violare le regole ricorrendo agli stratagemmi più strani. È accaduto, ad esempio, a Palermo, dove un uomo è stato avvistato mentre passeggiava per Viale della Regione Siciliana in compagnia di una pecora tenuta al guinzaglio, come se fosse un cane.

L’uomo è stato fermato dalla Polizia locale, presente sul posto per i controlli stradali di routine: gli agenti lo hanno subito multato, mentre alcuni passanti hanno ripreso la scena. Il video è diventato ben presto virale sui social, scatenando la polemica tra gli utenti del web che hanno duramente criticato l’uomo per il suo comportamento irresponsabile che viola le regole imposte nel tentativo di contenere la diffusione del Coronavirus.