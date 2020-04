Il buongiorno hot di Martina Stella infiamma il web

Martina Stella sveglia i follower con un caffè e un balletto decisamente bollenti. L'attrice, infatti, questa mattina ha postato tra le Stories di Instagram una danza in micro top e shorts per risvegliare i suoi fan e dargli la giusta carica per affrontare la giornata in questo periodo di lockdown.

A quanto pare quello del balletto sensuale del mattino è un appuntamento fisso con i follower, che sembrano apprezzare molto il suo speciale "buongiorno".

L'attrice anche nei giorni scorsi ha pubblicato dei sensualissimi scatti in lingerie, incoraggiando i suoi fan ad affrontare questo momento difficile.

Nella didascalia Martina scrive: "Torneremo ad esser spensierati, a sorridere, a vivere la nostra vita in totale normalità ma più consapevoli dei nostri valori e della nostra forza. Oggi non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti lottando e cercando di esser sempre positivi".

Mentre su Instagram si mostra decisamente sexy, su TikTok il tono cambia e Martina mette in risalto il suo lato più giocoso con simpatici video in compagnia della figlia Ginevra di 7 anni.

(Credits photo: Instagram/therealmartinastella)