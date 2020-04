J.J. Abrams annuncia lo spin-off di “Shining”, una serie tv dal titolo “Overlook”

I fan di Stephen King e, in particolare, della trasposizione cinematografica del suo romanzo “Shining”, saranno contenti di sapere che presto verrà prodotta una serie tv dal titolo “Overlook”, come il nome dello storico albergo dove si svolgevano le vicende del film con protagonista Jack Nicholson. La serie, infatti, sarà uno spin-off del famoso film di Stanley Kubrick uscito nel 1980.

A firmare la serie sarà il produttore e regista J.J. Abrams, che per la tv ha già realizzato serie di successo come “Lost”, “Alias” e “Fringe”. “Overlook” fa parte dei tre progetti che la sua casa di produzione, la Bad Robot Productions, ha messo in cantiere in collaborazione con la major WarnerMedia per la piattaforma streaming HBO Max.

La notizia è stata data dall’Hollywood Reporter, secondo il quale la prima stagione sarà composta da 10 episodi scritti da Dustin Thomason e Scott Brown, autori anche di “Castle Rock”, serie tv basata sempre sui racconti di Stephen King e prodotta da J.J. Abrams. “Overlook” farà così tornare in scena alcuni dei personaggi iconici di “Shining”, svelando dettagli e storie terrificanti e finora mai raccontate che li legano al celeberrimo hotel infestato.

Il secondo progetto in cantiere per J.J. Abrams e la sua casa di produzione è un nuovo tentativo di portare sullo schermo la “Justice League Dark”, una versione più matura e oscura della Justice League che tutti conosciamo. Il terzo progetto, invece, si intitolerà “Duster” e sarà una serie originale di cui Abrams sarà anche il co-autore e che racconterà la storia di un autista assoldato da un sindacato criminale degli anni '70.