Cancellati tutti gli eventi di Facebook fino a giugno 2021

Tutti gli eventi fisici di Facebook, che prevedono la partecipazione di almeno 50 persone, sono stati annullati. E non si potranno svolgere fino a giugno 2021. Questa è la decisione di Mark Zuckerberg, comunicata tramite una nota. Il fondatore del più grande social network al mondo ha fatto sapere che la maggioranza dei dipendenti sta continuando a svolgere la propria attività da casa.

La decisione di bloccare fino al prossimo anno gli eventi live in programma è stata presa per garantire sicurezza a coloro che, al contrario di molti, non possono lavorare da remoto. Mark vuole lanciare un messaggio importante in questo momento tremendo per l'umanità intera. Stare a casa è l'unica cosa che possiamo fare per contribuire al benessere di tutti.

Alcuni grandi eventi in programma potranno essere gestiti online, come ad esempio la conferenza sulla realtà virtuale Oculus Connect 7, che si sarebbe dovuta tenere a San Jose.

Ecco quali sono state le sue parole: "Chiederemo alla grande maggioranza dei nostri dipendenti di lavorare da casa fino alla fine di Maggio per creare un ambiente più sicuro sia per i nostri dipendenti che fanno lavori critici che devono essere in ufficio che per tutti gli altri nelle nostre comunità locali. Una piccola percentuale dei nostri dipendenti critici che non riescono a lavorare da remoto, come i recensori di contenuti che lavorano su antiterrorismo o suicidio e auto-lesioni, e ingegneri che lavorano su hardware complessi, potrebbero essere in grado di tornare prima, ma nel complesso, non prevediamo di riavere tutti nei nostri uffici per un po’ di tempo".

Qui la nota completa.