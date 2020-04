Ecco le regole di Kate Middleton per i figli in lockdown

Come tutte le altre famiglie, anche i reali stanno rispettando le disposizioni del governo per contenere il contagio. Tutti i nuclei familiari della Royal Family sono infatti in isolamento in residenze diverse.

Per osservare l'isolamento, i duchi di Cambridge si sono trasferiti con i loro bambini (George, Charlotte e Luis) ad Anmer Hall, la tenuta delle vacanze nel Norfolk.

Secondo indiscrezioni, con l'inizio della quarantena Kate avrebbe scelto di non lasciare troppe libertà ai suoi figli. La duchessa avrebbe anzi imposto una serie di regole molto severe: avrebbe vietato ai bambini l'uso di qualsiasi dispositivo elettronico (dai cellulari alla televisione), incoraggiando attività educative (come la pittura e i lavoretti fatti amano) e giochi all'aperto.

In più ad ognuno dei suoi bambini pare che sia stata affidata una sezione di orto, in cui possono coltivare ciò che desiderano: in questo modo la duchessa intende favorire il contatto diretto con la natura.

