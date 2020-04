Si finge infermiere e supera un posto di blocco, poi si vanta sui social: denunciato

A Turbigo, comune della città metropolitana di Milano, un uomo ha pensato bene di fare il furbo e di eludere i controlli arrivando a fingersi infermiere. A raccontarlo è stato lui stesso con un video pubblicato sui social nel quale si è vantato di essersi preso gioco degli agenti che lo avevano fermato.

“Mi hanno appena fermato qui in piazza, a Turbigo, era un posto di blocco dei Carabinieri – racconta l’uomo nella clip registrata mentre era ancora alla guida – oltre tutto ho anche bevuto. Ho tirato fuori l’asso nella manica. Ho abbassato il finestrino e mi hanno detto ‘Dove sta andando?’, e io ho fatto così, ho detto ‘Sono appena tornato da un turno di lavoro di 20 ore in ospedale, sono un infermiere’. Mi hanno guardato, mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘Vada, vada pure e grazie per quello che fa per questa nazione. Lei è un grande’”. Alla fine del video, l’uomo sogghigna contento pensando di essere riuscito a farla franca, utilizzando una scusa a dir poco ignobile, visto ciò che stanno vivendo medici e infermieri impegnati nella lotta contro il Coronavirus.

A quanto pare, però, l’uomo non è poi così furbo come crede: il video in cui racconta la sua bravata sui social, infatti, è stato segnalato alle forze dell’ordine, che sono così riuscite a rintracciarlo per poi procedere con una denuncia e una sanzione.