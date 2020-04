Casa di riposo degli orrori in Canada: anziani abbandonati dallo staff

Anche in Canada le situazioni più drammatiche dovute alla diffusione del contagio si sono verificate nelle case di riposo, dove è stata registrata la maggior parte dei decessi.

In particolare l'ospizio privato "Herron", che si trova in un sobborgo di Montreal, è recentemente finito al centro di un'inchiesta per un episodio agghiacciante. Quando è scoppiata l'epidemia, infatti, il personale della struttura è fuggito abbandonando i 130 anziani ospiti: sarebbero rimaste soltanto 2 infermiere a tentare di prendersi cura di loro.

Quando le autorità del Quebec, allertate, sono giunte presso la struttura, hanno trovato una situazione spaventosa: anziani disidratati e affamati, alcuni erano caduti e non erano riusciti a rialzarsi, altri erano morti da giorni ma il loro decesso non era stato registrato.

Moira Davis, figlia di una delle 31 vittime della struttura, intervistata ha raccontato di essersi allarmata sentendo al telefono il padre 96enne sempre più debole. Tuttavia ai parenti era vietato l'ingresso perché l'emergenza imponeva di limitare il contatto con gli anziani. L'uomo è morto una settimana dopo aver contratto il virus.

I media hanno poi scoperto che il proprietario della struttura era già stato condannato per diversi reati e ora contro di lui è in corso una causa collettiva per 5 milioni di dollari.

