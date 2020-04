Rocco Siffredi nella bufera: YouTuber lo accusa per una frase sessista

Rocco Siffredi alcuni giorni fa ha partecipato a un gioco online, in diretta social, con gli YouTubers Homyatol e Luis Sal, dal nome "Bombi o passi?". L'ex porno attore doveva dare il suo giudizio su alcune donne che gli venivano presentate. Quando in video è passata la foto della YouTuber 22enne, Sofia Viscardi, Rocco ha sentenziato così: "La bombo eccome, ma sono tutte bone così le YouTuber? Sofia Viscardi, dico sì". Una battuta sicuramente poco elegante.

La diretta interessata è venuta al corrente dell'apprezzamento del divo dei film a luci rosse e si è indignata. Preso è arrivato il suo sfogo su Instagram. Sofia non ha accettato il fatto che nel 2020 ancora le donne vengano strumentalizzate per il piacere maschile. Ecco quello che ha scritto sul social: "Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me. Ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile. Trovo assurda la scelta di chi, parlando a tante persone, decida ancora oggi di proporci come oggetti. Trovo assurdo che questo video mi sia stato mandato come una lusinga. E trovo ancora più assurdo l’aver passato tutta la mattina a chiedermi se fosse giusto o meno dire qualcosa pubblicamente per paura di sembrare una che non sa scherzare. Ma onestamente mi sembra più inaccettabile che esista ancora lo spazio per ridere dell’oggettificazione del corpo femminile, che è un fenomeno che purtroppo, come sappiamo, va ben oltre delle dirette goliardiche. Mi dispiace essere intervenuta solo nel momento in cui sono stata protagonista di uno di questi giochi. Ma almeno ho capito sulla mia pelle quanto sia più facile e istintivo fare finta di niente. È il 2020, dai ca**o".

Il post della YouTuber ha ricevuto molti like e commenti, ma alcuni le sono andati anche contro. "Perché non succede mai che le femmine lo facciano con i maschi? Ma suvvia, fate polemiche per cose inutili, scherzose e solo quando vi tocca personalmente", ha scritto un follower.