Prendono il sole nude sul balcone e i vicini chiamano i Carabinieri

Ad Altopascio, in provincia di Lucca, due donne hanno deciso di prendere un po’ di sole in bikini sul balcone, non potendo andare altrove per la quarantena. Probabilmente pensavano che, abitando ai piani alti, nessuno le avrebbe viste e così poco dopo hanno deciso di denudarsi per prendere la tintarella in modo uniforme, su tutto il corpo.

Peccato, però, che invece qualche vicino le abbia notate. Nel condominio di fronte al palazzo delle nudiste è scoppiato il caos: come riporta La Nazione, alcune mogli, infastidite dalle due donne nude sul balcone, hanno protestato e poi “costretto” i propri mariti a chiamare i Carabinieri.

Quando gli agenti sono arrivati, però, le due donne che poco prima prendevano il sole erano rientrate in casa e quindi alla fine la vicenda è finita senza denunce e con il ripristino dell’ordine nel quartiere.