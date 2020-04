WhatsApp aumenta il numero di partecipanti alle videochiamate di gruppo

Durante questo lungo periodo di lockdown e di necessario distanziamento sociale, la comunicazione tramite social network, videochiamate di gruppo e messaggi sta diventando centrale per mantenere vivi i rapporti con le altre persone e sentirsi meno soli.

Proprio per questo anche WhatsApp sta pensando di evolversi e di superare il suo attuale limite nelle videochiamate di gruppo che, a differenza di molti competitor, permette a sole 4 persone di mettersi contemporaneamente in contatto.

Secondo WABetaInfo, infatti, questo limite verrà presto superato con un nuovo aggiornamento. Con molta probabilità l'applicazione di messaggistica aumenterà il numero di persone da 4 a 6. E non si esclude che si possa arrivare perfino a 12 utenti collegati contemporaneamente in videochiamata, come già permettono di fare altre applicazioni.

Al momento, comunque, si tratta ancora soltanto di indiscrezioni, quindi non si sa ancora quando inizierà la fase di test e quando questa novità sarà disponibile per tutti. Non ci resta che attendere notizie ufficiali...

You'll be able to get in touch with your family and friends better, thanks to the new group call limit, available within the next weeks.

This is the best decision taken by @WhatsApp: we can stay safe at home, but we can meet virtually more people we love though WhatsApp . #RT https://t.co/M0DsObrTmS