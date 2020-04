La figlia di Tom Cruise compie 14 anni: la dedica di Katie Holmes è dolcissima

Lo scorso 18 aprile Suri Cruise ha compiuto 14 anni e sua madre Katie Holmes ha fatto di tutto per rendere speciale questo giorno nonostante il lockdown e la particolarità di questo momento, dimostrando ancora una volta di essere una madre davvero amorevole, oltre ad essere un'apprezzata attrice.

Per dimenticare l'isolamento dovuto all'emergenza sanitaria, madre e figlia hanno trascorso molto tempo insieme tra acconciature primaverili e festeggiamenti di compleanno.

È ormai risaputo che Katie tiene moltissimo alla privacy di sua figlia e le uniche foto che si conoscono di lei sono gli scatti rubati dai paparazzi per le strade americane. Ma, vista l'eccezionalità del momento, anche lei ha postato una foto di Suri, mostrando sua figlia di spalle con i lunghi capelli sciolti e acconciati con una romantica corona di fiori e nastrini.

Visualizza questo post su Instagram Birthday vibes Un post condiviso da Katie Holmes (@katieholmes212) in data: 18 Apr 2020 alle ore 12:01 PDT

Ma non è tutto. Per l'occasione mamma Katie ha postato sul suo profilo Instagram anche una foto della decorazione in legno appesa in casa per augurare a Suri buon compleanno, aggiungendo una dolcissima dedica: "Buon compleanno tesoro. Mi sento benedetta per il fatto di essere tua madre. Che quest'anno possa essere incredibile".

(Credits photo: Instagram/katieholmes212)