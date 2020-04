USA, bimba di 5 anni muore per una rara complicazione del Coronavirus: la meningite

A Detroit una bambina di soli 5 anni è morta a causa del Coronavirus: la piccola si chiamava Skylar Herbert ed è deceduta un mese dopo aver accusato i primi sintomi del virus. La bimba aveva sviluppato una grave forma di meningite, una complicazione molto rara del Coronavirus.

Come riportato da Detroit News, circa un mese fa Skylar ha iniziato ad accusare forti mal di testa e il medico di famiglia le ha prescritto un antibiotico. Come hanno raccontato i genitori, però, le condizioni della figlia non sono migliorate con l’assunzione del medicinale. A quel punto la coppia ha deciso di portare la piccola al pronto soccorso dove è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva al Covid-19.

In seguito, la bimba è stata rimandata a casa con l’obbligo di isolamento casalingo ma poche ore dopo le sue condizioni sono peggiorate: Skylar ha continuato ad avere mal di testa sempre più forti, accompagnati anche da vomito. I genitori l’hanno riportata in ospedale, dove a quel punto è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di rianimazione: aveva sviluppato una meningoencefalite e da allora è rimasta attaccata al ventilatore per respirare, fino a due giorni fa, quando i genitori hanno deciso di staccare la spina.

“I medici ci hanno detto che era morta cerebralmente e che non sarebbe più tornata da noi – ha raccontato la coppia - un miglioramento sarebbe stato impossibile”. La famiglia oggi continua a chiedersi come abbia fatto Skylar a contrarre il Coronavirus, visto che tutte le persone a lei vicine sono risultate negative ai test.