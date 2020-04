Strano oggetto avvistato nei cieli di Modena: per alcuni potrebbe essere un UFO

Qualche sera fa a Modena alcune persone hanno assistito a uno strano spettacolo in cielo: una specie di palla di fuoco con una scia luminosa che si muoveva sopra la città. Come riporta il Messaggero, secondo i testimoni, lo strano oggetto non poteva essere una lanterna cinese perché era troppo grande e si muoveva in parallelo, mentre le lanterne tendono a salire verso l’alto.

Allo stesso tempo, però, l’oggetto luminoso non poteva essere neanche un aereo perché era troppo piccolo. Un residente ha girato un video in cui si vede questo punto rosso che si muove in orizzontale e lentamente. Quella stessa sera su Modena si è abbattuta una vera e propria tempesta di vento e sabbia e, secondo qualche residente, i due fenomeni potrebbero essere collegati.

Nei giorni scorsi anche a Palermo è stato segnalato uno strano avvistamento. Sarà perché c’è più silenzio e non ci sono aerei, sarà che le persone ora si trovano chiuse in casa e hanno più tempo di osservare il cielo, ma questi strani avvistamenti, insomma, in quest’ultimo periodo stanno aumentando.