Due medici cinesi contagiati a Wuhan si sono risvegliati con la pelle scura

Il dottor Yi Fan e il dottor Hu Weifeng sono due medici 42enni del Wuhan Central Hospital che lo scorso 18 gennaio, nel pieno dell'epidemia in Cina, hanno contratto il Covid-19, ammalandosi gravemente. Ora entrambi stanno meglio, ma la loro storia sta facendo il giro del mondo per una particolarità. Quando i due medici si sono risvegliati hanno scoperto che la pigmentazione della loro pelle era visibilmente alterata, presentandosi piuttosto scura.

I due medici lavoravano con Li Wenliang, l'oculista che per primo aveva tentato di lanciare l'allarme. Quando si sono ammalati, i due medici sono stati trasportati prima al Wuhan Pulmonary Hospital per poi essere più volte trasferiti.

Le loro condizioni erano fin da subito risultate molto gravi, ma dopo una lunga e difficile battaglia ora stanno meglio. Il dottor Yi Fan è uscito dalla terapia intensiva dopo essere stato attaccato ad un macchinario per 39 giorni. Il dottor Hu Weifeng è stato per 45 giorni attaccato alle macchine e, sebbene non sia de tutto guarito, è tornato a parlare.

A spiegare perché la loro pelle è diventata scura è stata la dottoressa Li Shusheng, che si è occupata di entrambi i pazienti. La dottoressa ha spiegato che nelle prime fasi della malattia i due medici sono stati curati con un farmaco che ha tra gli effetti collaterali proprio l'alterazione della pigmentazione.

(Credits photo: dailymail.co.uk)