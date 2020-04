Arezzo: bimba di 4 anni uccisa dal padre che poi ha tentato il suicidio

Il terribile episodio di violenza domestica finito in tragedia è avvenuto questa mattina a Levane, una frazione tra il comune di Bucine e quello di Montevarchi, in provincia di Arezzo.

Un operaio 39enne originario del Bangladesh ha aggredito sua figlia di 4 anni con un coltello e una spranga uccidendola. La terribile aggressione sarebbe avvenuta in presenza della moglie e dell'altro figlio della coppia. Anche quest'ultimo riporterebbe dei graffi al volto, probabilmente dovuti a violenze.

L'uomo, dopo aver ucciso la bambina, avrebbe tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. Ma è stato salvato grazie all'intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e 118 e ricoverato all'ospedale della Gruccia in Valdarno. Per la piccola, purtroppo, non c'è stato niente da fare.

Non è ancora chiaro se ci fossero stati precedenti episodi di violenza in famiglia. Quel che è certo è che la convivenza forzata a causa della quarantena sta esasperando delle situazioni familiari già difficili.

