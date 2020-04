Oktoberfest 2020 annullato per l'emergenza coronavirus

La notizia è ormai ufficiale: l'Oktoberfest quest'anno non si terrà a causa dell'emergenza coronavirus in corso.

Ad annunciarlo è stato Markus Söder, presidente della Baviera, spiegando: "Fa male e dispiace molto, ma questo non è un anno normale. Di questi tempi sarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere".

Il festival della birra doveva tenersi a Monaco di Baviera dal 19 settembre al 4 ottobre. Ma, come spiegano sindaco di Monaco e Markus Söder, non sarebbe stato facile organizzare un evento che che ogni anno attira circa sei milioni di persone in simili condizioni e con il rischio di una nuova ondata di contagi.

L'Oktoberfest si tiene ogni anno dal 1810, anno in cui fu organizzato per festeggiare il matrimonio del principe Ludovico di Baviera e della principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Da allora è stato cancellato soltanto 24 volte. L'ultima volta in occasione della Seconda Guerra Mondiale.