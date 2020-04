La serie A conferma: la stagione sportiva 2019-2020 si concluderà

Ieri, martedì 21 aprile, si è riunita l'Assemblea di Lega per decidere le sorti del campionato di calcio 2019/2020, interrotto a marzo a causa del Coronavirus. Tutti e 20 i club della Serie A hanno espresso il loro consenso a terminare il campionato, rispettando le regole che verranno imposte dal Governo. Anche chi, all'inizio del lockdown, aveva detto che non sarebbe sceso in campo per terminare le partite di quest'anno, come Massimo Cellino CT del Brescia, ha dato il suo voto favorevole.

Ovviamente tutto è vincolato dalle disposizioni delle Istituzioni, prese per mantenere la sicurezza di calciatori, addetto ai lavori e tifosi. Qualora, insomma, il Governo decidesse per una ripresa ad alcune condizioni, i 20 club della Seria A sarebbero pronti a tornare a giocare. Non solo, Fifa e Uefa e Figc detteranno le indicazioni che le squadre dovranno seguire, indicazioni che saranno decise in base ai protocolli medici.

Già dal 4 maggio, con l'inizio della fase 2, si potrebbe tornare agli allenamenti. Bisogna solo aspettare di capire in quale modalità. Le istituzioni sportive sono un stretto contatto con quelle governative al fine di studiare alla perfezione un possibile scenario per la ripartenza, nel pieno rispetto delle norme sanitarie ancora in vigore.