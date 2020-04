Il Cirque du Soleil trasmette gratis i suoi spettacoli più belli

In questo momento difficile per tutti, il Cirque du Soleil ha deciso di regalare al suo pubblico "una via di fuga dalla vita di tutti i giorni attraverso la gioia e la fantasia dei loro spettacoli”. Così, in attesa della fine della pandemia di coronavirus, quando finalmente gli artisti potranno tornare ad esibirsi dal vivo, apre un tendone virtuale sul web: il CirqueConnect.

Grazie a quest'hub di contenuti digitali, la compagnia circense canadese permetterà al pubblico di assistere gratuitamente agli spettacoli più belli trasmessi in streaming ogni settimana. Sul sito si legge: “Ora più che mai, vogliamo fare la nostra piccola parte per diffondere gioia, anche da lontano, direttamente nei tuoi spazi sicuri”.

Ogni settimana, dunque, si potrà vedere in streaming uno straordinario speciale di 60 minuti con i momenti più emozionanti di show spettacolari come Bazzar, Amaluna, Volta, Luzia, Alegria, Kà, Kooza e tanti altri. Il prossimo venerdì 24 aprile l'appuntamento è alle ore 20 con "Zed".

(Credits photo: Youtube)