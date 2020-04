Come sono ridotti gli spaghetti Spider-Man di 25 anni fa? Un ragazzo apre il barattolo e lo mostra sui social

Matt, titolare di un sito web di oggetti anni '80 e '90 e noto su Twitter con il nickname DinosaurDracula, ha recentemente mostrato ai suoi follower una lattina di spaghetti di Spider-Man di 25 anni fa facendo una scommessa: "Se questo post ottiene 1995 retweet, vi mostrerò cosa c'è dentro".

I have a wildly corroded can of Spider-Man Pasta from 1995. And if this gets 1995 retweets, I’ll show you what’s inside. pic.twitter.com/adEFFPNNO9

Inutile dire che i follower non hanno resistito, il tweet è diventato virale e Matt ha dovuto mantenere la sua promessa. Così si è attrezzato per aprire il suo "reperto", acquistato recentemente su eBay, postando tutti i passaggi sui social.

A questo punto il contenuto è stato mostrato ai curiosi in tutto il suo disgustoso splendore.

They say tragedy plus time equals comedy, but there's nothing funny about 15 ounces of Spider-Man Pasta reduced to a rotted 3-ounce chunk. Recalling the fate of Jordy Verrill in Creepshow, I'm thankful for my rubber gloves. (3/5) pic.twitter.com/W5WqQ7wEHs